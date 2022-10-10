Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe , Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan müsabakada fileler 9 kez havalandı. Heyecan dolu ve temposu yüksek mücadelede Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. Belçikalı santrfor performansıyla taraftarların sevgilisi oldu.

Beşiktaş 'ta geçtiğimiz sezon attığı gollerden çok kaçırdıklarıyla taraftarların tepkisini çeken Belçikalı yıldız, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, Chelsea'ye bu transfer için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'de bazı taraftarların tepkisine rağmen Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.





KAYSERİ MAÇINDA TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü ayağının tozuyla Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izledi. Belçikalı yıldızı sarı-lacivertli taraftarlar çok çabuk kabullendi. Michy Batshuayi'ye Kayserispor maçı öncesi tezahürat yapan taraftarlara 29 yaşındaki santrfor da cevap verdi. Michy Batshuayi, Fenerbahçe tribünlerine ilk üçlüsünü Kayserispor maçında çektirdi.

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ

Sarı-lacivertlilerin yıldızı ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik eşitlikle devam eden maçın 69'uncu dakikasında Jorge Jesus, Michy Batshuayi'yi oyuna dahil etti. 29 yaşındaki santrfor 90+2'nci dakikada attığı golle birlikte sarı-lacivertlilere Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

AEK KARŞISINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan AEK Larnaca maçına ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü 26'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0'lık skorla devirdi.





KARAGÜMRÜK'Ü YIKTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi 4-4 devam eden Fatih Karagümrük maçında 88'inci dakikada oyuna dahil oldu. Belçikalı santrfor 90+5'inci dakikada çektiği şutta rakip fileleri havalandırdı. Michy Batshuayi'nin golüyle birlikte sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol attı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

BATSHUAYİ ATIYOR, FENERBAHÇE KAZANIYOR

Belçikalı santrforun gol attığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakiplerini mağlup etmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla tüm gollerini iç saha maçlardında attı.

(Skorer)



