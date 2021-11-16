Siyah-Beyazlıların tecrübeli santrforu Michy Batshuayi, Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktı. Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyen Belçikalı futbolcu, tedavisine devam ettiği İngiltere'den güzel haberler gönderdi. Bonservisine sahip olan Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapan ve İngiliz ekibinin doktorlarına tedavi olan 28 yaşındaki santrfor, günbegün sağlık bilgilendirmesi için Beşiktaş teknik heyeti ve idarecileriyle iletişim halindeydi. Golcü futbolcu son telefonda müjdeyi verdi.

MAÇ PLANLARI ONUN ÜZERİNE YAPILIYOR

Ligde cumartesi günü oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuna odaklandığı Batshuayi'nin teknik heyete, "Tedavim tamamlanmak üzere. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Alanya maçına hazır olacağım, sahada yer alırım" mesajını ilettiği ve yarın İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bu mesaj, santrfor bölgesinde sorunlar yaşayan Beşiktaş'ı mutlu ederken maç planlamaları da Batshuayi'ye göre yapılmaya başlandı.

Sabah







