Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray , Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





GALATASARAY LİDER OLARAK GİTMEK İSTİYOR

Ezeli rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı - kırmızılılar, Kadıköy'e lider olarak gitmek istiyor. Derbi öncesi sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara temsilcisini mağlup ederek derbiye avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor.

ICARDI BELİRSİZ

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Mauro Icardi, henüz sahada yer almadı. Geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlayan Icardi'nin Ankaragücü maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın derbide sahada olması beklenirken, son kararı Teknik Direktör Okan Buruk verecek.









FENERBAHÇE ÜÇ PUANA KİLİTLENDİ

Zirveyi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de planlar derbiyi kazanmak üzerine kuruldu. Sarı - lacivertliler sahasında ezeli rakibini yenerek yeniden lider olmak istiyor.

Derbi öncesi deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir skor yaşanmaması için ipler sıkı tutuluyor.

BATSHUAYI'DEN İDDİALI SÖZLER

Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en büyük silahlarından biri de sezon öncesi transfer edilen Michy Batshuayi... 2022 Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla mücadele eden yıldız oyuncu, derbi öncesi iddialı sözler sarfetti.

Posta'da yer alan habere göre, Batshuayi; "Zaman zaman yol kazaları olsa da şampiyonluk için kenetlendik. Antalya'dan üç puanla dönmek istiyoruz.





Sonrasında Galatasaray'ı da yenerek liderlik koltuğunu geri alacağız. Büyük fedakarlıklar yapan yönetim ve taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BATSHUAYI'NIN PERFORMANSI

Sezon başında sarı - lacivertlilere transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı dokuz maçta altı kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı.





Avrupa Ligi2nde ise bir maçta görev yapan Belçikalı oyuncu üç gol atmayı başardı.

Batshauyi, Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 16 maça çıkarken, dokuz gol ve bir asistlik performans sergiledi.