Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , Chelsea'den Batshuayi'nin kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Belçikalı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak flaş bir paylaşımda bulundu.

Lakabı ünlü çizgi dizi karakteri "Batman" olan Batshuayi, kendi fotoğrafı ve gökyüzüne yansımış Kartal görseli paylaştı.

Bu gece geliyor

Michy Batshuayi, bu gece 12.30'da İstanbul'a gelecek. Belçikalı golcü ayrıca Twiteter hesabına Kartal emojisi de koydu.