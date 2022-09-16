Belçika Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Süper Lig '^den 2 yıldız yer aldı.

Fenerbahçe 'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi ve Galatasaray 'ın bu sezon kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız Dries Mertens, açıklanan kadroda yer aldılar.

22 Eylül'de Galler'i konuk edecek ve 25 Eylül'de Hollanda'nın konuğu olacak Belçika Milli takımı, grubunda Hollanda ile liderlik mücadelesi veriyor.

Belçika'nın aday kadrosu şu şekilde:







