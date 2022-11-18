Michy Batshuayi sustu, Mostafa Mohamed ile Trezeguet attı

Futbolseverler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi geri sayıma geçerken takımlar hazırlık maçlarıyla kendisini test etmeye devam ediyor. F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la mücadele edecek olan Belçika, son hazırlık maçında Mısır'la karşılaştı. Jaber Al-Ahmad Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf Mısır oldu.

PERDEYİ MOHAMED AÇTI

33. dakikada skor perdesini açan isim bonservisi Galatasaray 'da bulunan ve Ligue 1 ekibi Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed oldu. A Milli formayı 22. kez giyen ve 5. golünü atan 24 yaşındaki golcü, çıkışını da sürdürdü.









ÇOK FORMDA!

Nantes formasıyla ligde 15, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta görev yapan Mohamed; 6 gol, 4 asistle skor katkısı verdi. Mostafa Mohamed'in bu performansından memnun olan Teknik Direktör Antoine Kombouare, transferin gerçekleşmesi için yönetime rapor verdiği gelen haberler arasında.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası

OPSİYON DETAYI

Mostafa Mohamed ile her konuda anlaştığı söylenen Fransız kulübünün devre arasında 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyonu kullanmaya karar verdiği gelen haberler arasında. Nantes'ın 15 Haziran 2023'e kadar bu opsiyonu kullanma hakkı bulunuyor. Nantes kulübü yetkililerinin Mostafa Mohamed'in gelecek de daha yüksek bir bonservis karşılığında satarak kar etmeyi plandığı belirtiliyor.





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TREZEGUET VE OPENDA'NIN GOLLERİ

İlk 45 dakika 1-0 sona ererken ikinci yarıya iyi başlayan Mısır, 46. dakikada Trabzonsporlu Trezeguet'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 57. milli maçında 9. golünü atan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Bordo Mavili formayla çıktığı 21 maçta rakip fileleri 6 kez sarstı, 5 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Roberto Martinez'li Belçika'nın 76. dakikada Lois Openda ile bulduğu gol ise yeterli olmadı ve karşılaşma Mısır'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

BATSHUAYI ÇIKTI, MERTENS GİRDİ

Mısır'da ilk 11'de sahaya çıkan Mostafa Mohamed 73, Trezeguet 88 dakikada sahada kaldı. Alanyasporlu Ahmed Hassan ise 88. dakikada oyuna dahil oldu. Belçika'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Michy Batshuayi, ikinci yarının başında kenara geldi. İkinci yarıda oyuna giren Galatasaraylı Dries Mertens de 45 dakika sahada kaldı.





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