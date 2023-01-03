Üst üste 2 mağlubiyetin ardından Hatayspor'u 4-0'la geçerek moral depolayan Fenerbahçe , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi fire vermeden yoluna devam etti. Nuri Şahin'li Alanyaspor ise kötü gidişatı durduramadı.

KADİR SAĞLAM İLE İLK MAÇ

Merkez Hakem Kurulu, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için Kadir Sağlam’ı atadı. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu oldu. Sağlam, daha önce Sarı-Lacivertliler’in hiçbir maçında düdük çalmamıştı. Sağlam'ın yönettiği Antalyaspor-Fenerbahöe maçında gülen taraf 2-1'le Fenerbahçe oldu. Antalyaspor ise Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmalarda, geçen sezon Hatayspor’u 4-1 mağlup ederken, bu sezon sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 kaybetti. Bu maçta Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı çıkarken, Antalyalı Fredy son anlarda kırmızı kart gördü.

ANTALYASPOR, FENERBAHÇE ENGELİNİ AŞAMIYOR

Antalyaspor ile Fenerbahçe, ligde 54. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibine karşı 34 galibiyet aldı, 8 maç berabere bitti ve 11 kez Akdeniz ekibi kazandı. İki takım arasında ligde oynanan son 6 karşılaşmada Kırmızı Beyazlılar hiç 3 puana uzanamadı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 3’ünde galip gelirken, 3 müsabakada puanlar paylaşıldı. İki ekibin son karşılaşması, geçen sezon İsmail Kartal’ın Sarı Lacivertliler’in başındaki ilk maçıydı ve 1-1 sona ermişti.

PERDEYİ HAJI WRIGHT AÇTI

Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Kadir Sağlam'ın yönettiği maça iyi başlayan taraf ev sahibi oldu. Akdeniz ekibi, 14. dakikada Güray Vural'ın asistinde ağları sarsan Haji Wright'ın golüyle öne geçti. Güray Vural'ın Süper Lig'de yaptığı son beş asist de Haji Wright'a gelirken; ABD'li oyuncu, Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte Türkiye'de forma giydiği iki sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran isim oldu.

55'TE BERABERLİK GOLÜ

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen King'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü, Batshuayi kale önünde kafayla tamamladı.

BATSHUAYI SAHNEDE!

Golün ardından rüzgarı arkasına alan Kanarya, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Sol kanattan ceza alanına yapılan ortaya ceza sahasında Batshuayi kafa vuruşunu yaptı, top Güray Vural'a çarptı. Pozisyon sonrası VAR kontrolü yapıldı. Hakem Kadir Sağlam, Güray Vural'ın elle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi. Bathsuayi hata yapmadı, fileleri sarstı. Fenerbahçe 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, 3 puanı kaptı.

ANTALYASPOR'UN DÖNÜŞÜ SANCILI OLDU

Akdeniz ekibi, Dünya Kupası arasından önce ligde 3’te 3 yapmıştı. Beşiktaş maçı ise Taksim’deki hani terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Antalyaspor’un aradan dönüşü ise sancılı oldu. Nuri Şahin’in öğrencileri önce sahasında Ankaragücü’ne, ardından deplasmanda Başakşehir’e 2-0’lık skorlarla kaybetti. Ekonomik sıkıntı yaşayan Kırmızı-Beyazlılar’da futbolculara ödemelerin yapılmadığı iddiaları var. Öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye kaybeden Akdeniz ekibi, kötü gidişata son veremedi.

JESUS'UN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Fenerbahçe, hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik taktik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi... Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi’nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus’u fazlasıyla mutlu etti.

Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyordu. Antalya deplasmanında attığı 2 golle yıldızlaşan Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırdı.









SÜPER LİG'DE DAHA İYİSİ YOK

Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 17 karşılaşmada 13 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı. Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana altıncı kez bir maçta 2+ gol atan Michy Batshuayi, son iki sezonda bunu en fazla başaran oyuncu oldu.