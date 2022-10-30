Michy Batshuayi: Şu an için her şey güzel

Süper Lig 'in 12. haftasında Fenerbahçe , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de 3 gol, 1 asit ile maça damga vuran Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





Takım olarak etkili bir performans sergilediklerini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Batshuayi, "Gerçekten çok mutluyum. Bugün etkili bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Bu maç için de çok iyi şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Bunun da meyvesini aldık bugün. Goller attığım için, takımın galibiyeti için mutluyum. Şu an için her şey güzel" dedi.

Enner Valencia'ya yaptığı asist üzerinden takım içindeki olumlu havaya ilişkin görüşleri de sorulan Belçikalı golcü, "Gol atmak da asist yapmak da çok güzel bir his benim için. En önemlisi takıma galibiyeti getirebilmek. Hoca da zaten yapmak istediği şeyler konusunda bizi sürekli çalıştırıyor ve biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Saha içerisinde onun istediği şeyleri uygulamaya çalışıyoruz ve birbirimiz için savaşıyoruz saha içerisinde. Mental olarak da fizik olarak da bu yaptığımız şeyler çok değerli" yanıtını verdi.