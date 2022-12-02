Michy Batshuayi, soyunma odasında yaşananları anlattı

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Belçika, sürpriz bir şekilde turnuvaya veda etti. İlk maçta Kanada'yı mağlup eden Avrupa temsilcisi, Fas mağlubiyetinin ardından Hırvatistan ile berabere kaldı.

Dört puanla Dünya Kupası'na veda eden Belçika tam anlamıyla bir sürprize imza atmış oldu.





LUKAKU DÜNYALARI KAÇIRDI

Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra kaçırıdığı gollerle Belçikalı taraftaların tepkisini çekti.

49. dakikada De Bruyne'nin ortasında Lukaku kafa vuruşunda kaleci Dominik Livakovic'i geçemedi. 29 yaşındaki süperstar 60. dakikada ise müsait pozisyonda çok sert vurdu ve bu kez de direğe takıldı.

Başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük üzüntü yaşadı. Lukaku sadece 2 dakika sonra yani 62'de de müsait bir pozisyonda kale dibinde yaptığı kafa vuruşundan yararlanamadı.





Maçın son bölümünde ise Lukaku çok daha net bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan yapılan ortada top kaleciyi geçti, arka direkte sadece dokunsa gol olacak pozisyonda Lukaku vuramadı, göğsünden seken topa kaleci Livakovic sahip oldu.





Toplam 5 şutunun 3'ünde isabet bulamayan, 2'sinde de kaleciyi geçemeyen yıldız oyuncu uzun yıllar unutulmayacak maçın ikonik isimlerinden biri oldu.

MICHY BATSHUAYI SOYUNMA ODASINI ANLATTI

Fenerbahçe 'de forma giyen Michy Batshuayi, maçın ardından soyunma odasında yaşananları anlattı.

Başarılı oyuncu, Teknik Direktörü Roberto Martinez'in istifa kararını kendilerine nasıl açıkladığınu şu sözlerle anlattı; "Bunu bize ağlayarak söyledi. Hepimiz şaşırdık."

"HERKES AĞLIYORDU"

Batshuayi, futbolcuların yaşadıklarından da bahsetti. 29 yaşındaki oyuncu; "Ağlayan çok oyuncu vardı. Bazı oyuncular için bu sondu.

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Dünya Kupası, dostluk maçı değil. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor. Büyük pişmanlıklar yaşanması normal. Şimdi yeniden harekete geçmeliyiz ve 2024'te Almanya'da yapılanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.