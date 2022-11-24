Belçika - Kanada maçına damga vuran Fenerbahçeli Michy Batshuayi damga vurdu! Uzun yıllar FIFA dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ancak bir türlü altın jenerasyonuyla kupa kazanamayan Belçika, 2022 Dünya Kupası'nda Kanada ile karşı karşıya geldi. Belçika'da yıldızlaşan isim Fenerbahçe 'nin golcüsü Michy Batshuayi oldu.

KANADA YİNE GOL ATAMADI

Tarihinde sadece bir kez o da 1986 Dünya Kupası'na katılan Kanada'nın dev turnuvada gol atma ve puan alma başarısı gösteremedi. Kırmızı-Beyazlılar 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı ve sonrası için artık turnuvanın değişilmez ülkelerinden biri olmayı amaçlıyor.





ATIBA'YA ÖVGÜ: NE ADAMA AMA!

Atiba Hutchinson, 39 yaş 288 gün ile 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Senegalli futbolcu Ricardo Faty, Atiba için "2017'de Atiba Hutchinson ile İstanbul'da karşılaştığımda bana, 'Bu benim son sezonum, bırakıyorum' demişti. Ne adam ama!" ifadelerini kullandı.

VAR'DAN PENALTI

9. dakikada Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, penaltı kontrolü için VAR'a gitti. Kanada, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 10. dakikada topun başına geçen Davies, Belçika kalecisi Courtois'ı geçemedi.

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COURTOIS GEÇİT VERMİYOR

Thibaut Courtois, 2014'ten bu yana Dünya Kupası'nda en çok kurtarış yapan kaleci. İlk yarıda şut sayılarında Kanada önde yer aldı. Belçika 4 şut çekerken Kanada 14 şut denemesinde bulundu. Belçika'nın şutlarının tamamını Batshuayi attı.

BATSHUAYI ALEV ALDI

Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Michy Batshuayi, Dünya Kupası'na da golle başladı. Batshuayi, Belçika'da son 8 maçta 4 gol attı, 3 asist yaptı. 2022 yılında ise Batshuayi 43 maç oynarken 20 gol, 5 asist kaydetti.





FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe kulübü Batshuayi için "Batsman görev başında!" paylaşımında bulundu. Öte yandan Enner Valencia'dan Michy Batshuayi'ye tebrik mesajı geldi.





JESUS'UN ÖĞRENCİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Jorge Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası'nda atmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçında ev sahibi Katar’ı 2-0 yenen Ekvador’da Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Enner Valencia attığı 2 golle dikkatleri topladı. Tüm dünya Valencia’yı konuştu. Ülkesi Ekvador’da ise tecrübeli futbolcu adeta milli bir kahraman olarak lanse edildi. 2022 Dünya Kupası’nın açılış gollerine imza atan Valencia, turnuvada arka arkaya çıktığı 5 maçta 5 gol attı.





LARIN GİRDİ ATIBA ÇIKTI

Kanada'da Cyle Larin, 58. dakikada oyuna dahil oldu. Atiba ise yerini Ismael Kone'ye bıraktı. Kanada'da 74. dakikada Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe oyuna dahil oldu. 79. dakikada Belçika'da Batshuayi kenara geldi. Openda oyuna girdi. Böylece Belçika - Kanada maçında yolu Süper Lig 'den geçen futbolcu sayısı 5'e çıktı: Batshuayi, Borjan, Atiba, Larin, Adekugbe. Mücadeleyi Belçika 1-0 kazandı ve turnuvaya 3 puanla başladı.





BATSHUAYI'DEN MAÇ SONU OLAY CEVAP

Kanada'ya attığı golle Belçika'ya 3 puanı getiren Michy Batshuayi maç sonu açıklamalarda bulundu. RTBF'nin sorularını yanıtlayan Batshuayi, "Galibiyete rağmen Belçika'nın belki de son yıllardaki en kötü performansıydı. Ne söylersiniz?" şeklinde gelen bir soruya "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. En iyisiyiz, çok iyiyiz demiyoruz Kazanmak önemli. Daha iyi olmak için analiz edeceğiz." diyerek cevap verdi.



