Michy Batshuayi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgileniyordu. Hatta oyuncunun menajeri Türkiye'deki dev kulüplerden teklif aldığını doğruladı. Ancak oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemediğini açıkladı.

Batshuayi kimdir?

Michy Batshuayi, futbol kariyerine ilk olarak yerel takımlarda başladı ancak 2005 yılında doğduğu kentin büyük takımlarında biri olan Brussels’in alt yapısına geçiş yaptı. Bir sene burada oynadıktan sonra 2006 yılında Anderlecht'e geçiş yaptı. Bir sene de burada oynadı ve 2007 yılında eski takımı Brussels'e geri döndü. 2008 yılında ise Standard Liege'ye transfer olan genç futbolcu, 2011 yılına kadar B takımda genç kategoride yer aldı ve burada gösterdiği başarılı performans sonucunda dönemin teknik direktörü tarafından as takıma çıkartıldı.

İlk sezonunda Standard Liege ile 33 maça çıkıp 9 gol atan futbolcu, kariyerinin ilk Avrupa karşılaşmalarına çıktı. Bir sonraki sezonda da başarılı performansına devam eden Michy Batshuayi, 2013-2014 sezonunda kariyer rekorunu kırdı ve 49 maça çıkıp 26 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Başarılı performansı ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti ve Michy Batshuayi, 2014-2015 sezonunda yolunu Fransa'ya çevirdi ve 6 Milyon bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. İlk sezonunda Fransa 1. Ligi'nde 28 maça çıkıp 10 kez gol atmabaşarısı gösterdi. Michy Batshuayi, 2015-2016 sezonu itibariyle kariyerine Marsilya forması altında devam etti.

Chelsea 39 milyon Euro ödedi!

Belçikalı golcü için 2016 yılında Chelsea, Marsilya'ya 39 milyon Euro bonservis ödeyerek kadroya kattı. Chelsea'de 2 sezon geçiren ve beklentileri karşılayamayan Batshuayi geçen yılın devre arasında Borussia Dortmund'a kiralanmıştı. Alman devinde harika bir yarım devre geçiren 25 yaşındaki golcü 14 maçta 9 gol atarak yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Valencia gönderdi!

Bu sezon başında 3 milyon Euro'ya Chelsea'den Valencia'ya kiralık olarak giden Batshuayi beklentilerin altında kaldı. Belçikalı golcü 23 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Michy Batshuayi bir halı saha maçında giydiği Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



