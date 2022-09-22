Michy Batshuayi: Conte tarafından kandırıldım

Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönemi, Fenerbahçe 'ye transferi ile resmen sona erdi. Belçikalı golcü, Chelsea'deki ilk döneminde Antonio Conte tarafından kandırıldığını belirtti.

Büyük beklentilerle gelmişti

Michy Batshuayi, 2016'da Temmuz ayının başlarında 39 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz ekibi, yine Temmuz ayı içinde Antonio Conte'yi yeni menajer olarak göreve getirmişti.

Aradığı şansı bulamadı

Michy Batshuayi'nin 2016'nın yaz aylarında başlayan ve 2022'de sona eren Chelsea macerası beklediği şekilde geçmedi. Londra ekibi için toplam 77 üst düzey maçta forma giydi. Chelsea kariyeri ağırlıklı olarak başka takımlarda kiralık geçti. 28 yaşındaki oyuncu, Chelsea kadrosunda yer aldığı dönemi Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi önemli ekiplerde kiralık geçirdikten sonra 2022'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

'Sürekli kendiyle çelişiyordu'

Belçikalı forvet, ülkesi basınından Sport/Voetbalmagazine'e Antonio Conte hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan menajer için "Sürekli kendisiyle çelişiyordu" ifadelerini kullanan Michy Batshuayi, "İlk olarak beni aradı ve projesini açıkladı. Diego Costa ile birlikte çift forvet olarak oynamamı istediğini söyledi" dedi.

'Kandırıldım'

Antonio Conte'nin söylemlerinin eyleme dönüşmediğini belirten Batshuayi, "Söylediklerine inandım mı? Elbette inandım çünkü Conte kariyeri boyunca çift forvet oynatmıştı. Sadece benim olduğum Chelsea dışında. Gerçekten anlamıyorum. Gerçek şu ki çok sık kandırıldım" dedi.

Şampiyonluğu getiren golü attı

2016-17 sezonunda Chelsea, Antonio Conte yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Michy Batshuayi, az süre almasına rağmen kritik bir katkı sağlamıştı. 36. hafta maçında Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya gelirken 76. dakikada Pedro'nun yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 82. dakikada golünü atmış ve Chelsea, karşılaşmayı 1-0 kazanarak şampiyonluğu garantilemişti.

Daha önce de eleştirmişti

Batshuayi, Antonio Conte hakkındaki olumsuz söylemlerini ilk kez sarf etmiyor. Belçikalı oyuncu, Nisan 2018'de Dortmund adına oynarken de İtalyan menajere ilişkin, "Conte'nin benim oyunumu izleyip izlemediğini bilmiyorum. Çünkü yedek kulübesinden gelip bir gol attıktan sonra tekrar yedek kulübesine dönmek bir hücum oyuncusu için çok zor" ifadelerini kullanmıştı.