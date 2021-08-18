Yeni transfer Michy Batshuayi Beşiktaş 'la ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın (19 Ağustos) saat 18.00’de yapacağı idmanla devam edecek.