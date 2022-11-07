Michy Batshuayi atıldı, Jorge Jesus uyardı! Dikkat çeken kare...

Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe 'de tedavileri süren kaleci İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Lincoln ve Gustavo Henrique maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığını atlatmasının ardından Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda bulunan ancak forma şansı bulamayan Joshua King de teknik heyet tarafından fizik kondisyon olarak hazır olmadığı için kadroya dahil edilmedi.

Michy Batshuayi'nin 2016'da Granville'e attığı gol

Beşiktaş 'ta 7 sarı kart

6 eksikle maça çıkan Kanarya, ikinci yarının başında 10 kişi kaldı. 45+4. dakikada sarı kart gören Belçikalı forvet, 48. dakikada ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen 29 yaşındaki golcü, 42 resmi maçta 14 gol, 5 asistle oynarken 7 sarı kart görmüştü.









Süper Lig’deki ilk kırmızı kartı

Fenerbahçe'de 13. resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, 8 gol, 1 asistle skor katkısı sağlarken 1 de sarı kart gördü. Tecrübeli isim, Süper Lig’deki ilk kırmızı kartını ise Ziya Erdal'a yaptığı fauller sonrası ikinci sarı karttan Sivasspor maçında gördü.

Jorge Jesus: Aklını kullan

Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusu Batshuayi’yi uyarırken, parmağını başına götürerek ‘Aklını kullan’ işareti yaptı.







