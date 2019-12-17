Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte çalışmalara başlayan ve dünyaca ünlü yıldızlara Chelsea forması giydirmeye hazırlanan Roman Abramovich takımda bazı futbolcuların gidişine izin verecek.

BEŞİKTAŞ'TAN 1,5 MİLYON EURO KİRALAMA TEKLİFİ

Önceliğini forvet hattına veren Chelsea, Leipzig’de oynayan Alman forvet Timo Werner ve Lyon forması giyen Moussa Dembele ile ilgilenirken ‘Mavilerin’ Tammy Abraham’ı da göz önünde bulundurarak Michy Batshuayi ile yollarını ayıracağı belirtildi. Daha önce B.Dortmund, Valencia, Crystal Palace gibi dev kulüplerde kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Belçikalı için Beşiktaş’ın nabız yokladığı kaydedilirken, siyah beyazlı yönetimin 1,5 milyon euro’luk kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi.

NDİAYE DAHA ÖNCE N'KOUDOU'YU DA GETİRMİŞTİ

Bu sezon Chelsea’de genelde oyuna sonradan giren ve Abraham’ın arkasında kalan Batshuayi Premier Lig’de 11 maçta 1 gol 1 asist yaparken, oyuncunun Belçika Milli Takımı ile sergilediği performans (6 maç 4 gol, 1 asist) bir hayli dikkat çekti. Daha önce Beşiktaş’la N’Koudou transferini gerçekleştiren menajer Meïssa N'diaye Batshuayi’nin de ‘Kara Kartal’a’ gelmesini çok isterken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı belirtildi. (Star)