Michel Salgado: Tiki Taka zarar verdi

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen Michel Salgado, 2022 Dünya Kupası'na erken veda etmeleriyle ilgili konuştu.

Salgado, "Kupanın favorilerinden biri değildik. Açıkçası Kosta Rika'yı gruptaki ilk maçta 7-0 yenmemiz, bizim için iyi olmadı. Busquets, Alba ve Koke dışında çok fazla bu tarz maçlara çıkan oyuncumuz yok. 7-0, İspanya'nın çok iyi olduğu yanılgısına yol açtı. Pasa dayalı Tiki Taka futbolunun, bize zarar verdiğini düşünüyorum. Modern futbol artık daha farklı. Dikine oynamadan sadece pas yapmak, sonuç getirmiyor" açıklamasını yaptı.