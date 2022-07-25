Micheal Frey, Fenerbahçe sonrasında coştu!

Fenerbahçe 'nin 2018-19 sezonunda 2,64 milyon euroya transfer ettiği Michael Frey, Sarı-Lacivertlilerde bekleneni verememişti. Spor kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirilen Michael Frey, geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euroya Royal Antwerp'e satılmıştı.

MİCHAEL FREY YENİ SEZONA 2 GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Michael Frey, Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu. 2021-22'de ligde çıktığı 33 maçta 22 gol, 4 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Frey, yeni sezona da bomba gibi girdi.

Belçika Pro Lig'in ilk hafta mücadelesinde Mechelen ile deplasmanda karşı karşıya gelen Royal Antwerp, Michael Frey'in attığı 2 golle rakibini 2-0 mağlup edip sezona 3 puanla başladı.

66 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michael Frey, 66 dakika kaldığı sahada formuyla göz doldurdu. Royal Antwerp'i 31'de öne geçiren Michael Frey, bu golden 4 dakika sonra da penaltıdan ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Royal Antwerp mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı ve yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

"KEŞKE GÖNDERMESEYDİK" YORUMLARI

Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı forvetin Belçika'da adeta şov yapması Sarı-Lacivertli taraftarları da şaşırttı. Fenerbahçe'nin forvet sıkıntısı yaşadığı şu dönemde Michael Frey'in formu, 'keşke göndermeseydik' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

FENERBAHÇE'DE 23 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI VERMİŞTİ

Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Royal Antwerp'deki performansıyla son yıllarda ederini de katlayan Michael Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.









(Akşam)