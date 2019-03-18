A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nda genel klasman liderliği için takım arkadaşı Egan Bernal'le mücadele eden ancak 8 gün sonunda 3'üncülükle yetinen Sky takımı bisikletçisi Michal Kwiatkowski, yarışa ilişkin düşüncelerini paylaştı

İyi bir takım mücadelesi sergilediklerini söyleyen Polonyalı sporcu, "Heyecan verici bi haftayı geride bıraktık. Buraya gelirken hedeflediğimiz başarıyı, yani genel klasmanı kazandık. Geriye dönüp olanlara baktığımızda, ilk günlerin yan rüzgar nedeniyle çok sert geçtiğini görüyoruz. Buna rağmen durumu doğru şekilde yönetmeyi başardık. Bugün de Quintana tarafından başlatılan hamleyi kontrol etmek zorunda kaldık ve panik yapmadık. Bana gelince bu etabı kazanmak için çok çalışmama karşın, Turini tırmanışında yeterince mücadele edemedim. Bu tip tırmanışlar için belirli bir sınırım yok. Bundan sonraki hedefim; Liege-Bastogne-Liege için en iyi seviyeye ulaşabilmek. Her şeye rağmen yarış sonunda podyumdaki yerimi koruyabildim. Aynı takımdan iki sporcu, ilk 3 içinde yer aldık. 1. ve 2. de olabilirdik ama 3'üncülük de kötü bir sonuç değil." ifadelerini kullandı.

Paris Nice Turu'nda 3 etap boyunca sarı mayoyu taşıyan Michal Kwiatkowski, genel klasmanda elde ettiği 3'üncülüğün yanı sıra, en iyi sprinter kategorisinde birinci olarak yarışı yeşil mayoyla tamamlamayı başardı.