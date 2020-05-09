Michal Karbownik kimdir? İşte Beşiktaş'ın istediği 19'luk sol bek

Beşiktaş'ın Leiga Warşova'nın 19 yaşındaki sol beki Michal Karbownik'i transfer gündemine aldığı iddia ediliyor. Bu sezon 19 maçta 6 asist yapan genç yıldız adayı ile Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. Peki, Michal Karbownik kimdir, kaç yaşında? Michal Karbownik hakkında bilinmeyenler haberimizde...

09 Mayıs 2020, Cumartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Michal Karbownik kimdir? İşte Beşiktaş'ın istediği 19'luk sol bek

Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı takım bu bölgeye Sergen Yalçın'ın isteği ile Leiga Warşova'nın 19 yaşındaki sol beki Michal Karbownik'i düşünüyor. 19 maçta 6 asist yapan genç yıldız adayı ile Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor. 


Michal Karbownik kimdir?

Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın U19, B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu. Michal Karbownik'in ismi Barcelona olmak üzere bir çok kulüple anılıyor...

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