Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlı takım bu bölgeye Sergen Yalçın'ın isteği ile Leiga Warşova'nın 19 yaşındaki sol beki Michal Karbownik'i düşünüyor. 19 maçta 6 asist yapan genç yıldız adayı ile Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgileniyor.





Michal Karbownik kimdir?

Solak yıldız Michal Karbownik, bugüne kadar 87 resmi maçta forma giydi. Legia Warşova'nın U19, B ve A takımlarında toplam 87 kez görev alan Karbownik, 9 asist yapmayı başardı. Genç oyuncu Polonya U15, U17, U18 ve U19 milli takımlarında da toplam 25 kez şans buldu. Michal Karbownik'in ismi Barcelona olmak üzere bir çok kulüple anılıyor...