Michael Skibbe ilk kupasını kazandı

Bir önceki hafta sonu oynanılan İmparatorluk Kupası'nda zaferi elinden kaçıran Skibbe'nin öğrencileri, bu hafta oynanılan J1 Kupası finalinde Cerezo Osaka takımına karşı 53 dakikada geriye düşmelerine rağmen 90+6 ve 90+11'de buldukları gollerle kupanın sahibi olmayı başardılar.

Japonya J1 League'nde liglerin bitmesini iki hafta kala Skibbe'nin takımı 54 puanla üçüncü sırada yer alırken 62 puanlı Yokohama F. Marinos birinci Kawasaki Frontale ise 60 puanla ikinci sırada yerini koruyor.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray , Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor takımlarında teknik direktörlük yapan Michael Skibbe, geçen sezon Japonya League ekibi Sanfrecce Hiroshima takımının teknik direktörü olmuştu.

SERHAT UMAR TARİHE GEÇMİŞTİ!

39 yaşındaki yardımcı antrenör Serhat Umar, Skibbe'nin yardımcılığını üstlenerek Japonya J1 League'nde ilk Türk asıllı antrenör olarak tarihe geçmişti. Umar, daha önceden Hannover 96’da Kenan Koçak, Yeni Malatyaspor‘da Erol Bulut, Göztepe ve Akhisarspor’da Yılmaz Vural ve Eskişehirspor’da Michael Skibbe' nin yardımcılığını yapmıştı.