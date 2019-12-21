Michael Schumacher’in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, Formula 1’in efsane isminin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Alman eski pilotun son olarak Paris’te kök hücre tedavisi olduğu belirtilmiş ancak tedaviyle ilgili detaylar paylaşılmamıştı.

"En başından beri mucize gerçekleşmeyeceği belliydi"

Formula 1’in efsane pilotunun Fransa başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor Phillipe Menasche “Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi” dedi.

Yıldız ismin kayak kazası geçirdiği 2013 yılından beri tedavi sürecini yakından takip eden bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise gerçekleştirilen tedavinin zaman çizelgesine ait detayı paylaşarak, “Schumacher’in rejenerasyon periyodu için 1 ila 3 yıllık yapılmış bir plan var. Hala, ara sıra onu ziyaret ediyorum, aile ile de görüşüp, sağlığıyla ilgili gördüğüm gelişmeleri kendilerine aktarıyorum” ifadelerini kullandı.

"Elinden geleni yapıyor"

Schumacher’in hayranlarından sabırlı olmalarını da isteyen doktor Payen “Eşi Corinna sürecin zorluğunu ve önünde uzun bir yol olduğunu biliyor, sıradışı bir irade sergiliyor. Kocasının daha iyi duruma gelmesi için ne olursa yapıyor” dedi.

Ailesi saklamaya devam ediyor

2013 Aralık ayında Fransa Alpleri’nde kayak yaparken başını kayaya çarpmasının ardından komaya giren, sonrasında komadan çıkmasına karşın bir tür bitkisel hayatta yaşamını sürdürdüğü düşünülen Michael Schumacher, ailesi tarafından kamuoyundan gizlenmeye devam ediyor.

Milliyet