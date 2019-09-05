Owen'ın görüşlerine göre Capello hem Owen'ın kariyerine hem de İngiltere Milli Takımı'na zarar veren bir teknik direktör.

İngiltere Milli Takımı'nın başına Capello geçene kadar Michael Owen takımın düzenli bir oyuncusuydu. Fakat Capello'nun gelmesiyle beraber üstü çizilenlerden biri olmuştu.

Owen, kitabında Capello'nun aşırı disiplinli yaklaşımı ve İngilizce konuşamamasının önemli bir engel teşkil ettiğini yazdı. Kitapta "Takımla ilk tanışmasında fark ettik ki o çok katı biriydi. İkinci fark ettiğimiz şey ise İngilizce bilmiyor oluşuydu. Herkes şaşkın şaşkın birbirine bakıyordu. Ben de 'Bu adam nasıl bize bir şeyler anlatacak?' diye düşünmüştüm. Federasyon takımın başına onu getirirken ne düşündü hiçbir fikrim yok" cümleleri geçiyor.

Owen, Capello'nun milli takıma verdiği zarar haricinde onun kariyerini de kötü etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"Bir maçın son 15 dakikasında beni oyuna almıştı. Maçı 1-0 kaybettik ve bir daha takıma seçilmedim. Yenildiğimiz maça ait hatırladığım şeyse üzerimde hissettiğim baskı. Çünkü gazete manşetlerinde henüz 2 maçtır takımın başında olan bir teknik adam yerine bir daha takıma seçilmeyen beni eleştirmek daha kolaydı. Capello'nun beni bir daha seçmemesi tesadüf değil. Oldukça zorlu yollardan geçerek kazanılmış bir uluslararası kariyeri kolayca bitirmekle kalmadı, aynı zamanda şimdiye kadarki en etkisiz milli takım teknik direktörlerinden biriydi. Hem kariyerime hem de İngiltere Milli Takımı'na büyük zararlar verdi. Bunu yapmak için de ciddi paralar kazandı"

Marca'da yer alan habere göre, daha önce ön satışa sunulan kitap 6 Eylül Cuma günü okurların eline ulaşmaya başlayacak.