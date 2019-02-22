Michael Oliver sınıfta kaldı

İlk kez bir Fenerbahçe maçı yöneten Michael Oliver, temsilcimize yaramadı. Oliver, özellikle ilk yarıdaki kararlarıyla mücadelenin sonucuna etki etti.

22 Şubat 2019, Cuma 06:22
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Michael Oliver sınıfta kaldı

Oliver, ceza sahası içinde Eljif Elmas hava topuna yükselirken kendisine yapılan sert müdahalede devam kararı verdi. İngiliz hakem, Dzyuba’nın Sadık’a vurduğu dirseği de görmedi. Rus forvet kırmızıdan kurtuldu. Azmoun’a tolerans Michael Oliver, Sarı- Lacivertli futbolculara sarı kart çıkartırken son derece cömert davrandı. Oliver, 18. dakikada sarı kart gören Serdar Azmoun’un sonraki faullerinde kartına başvurmadı. 34 yaşındaki hakem takdir haklarını genelde Zenit’ten yana kullandı.

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