Michael Oliver sınıfta kaldı

Oliver, ceza sahası içinde Eljif Elmas hava topuna yükselirken kendisine yapılan sert müdahalede devam kararı verdi. İngiliz hakem, Dzyuba’nın Sadık’a vurduğu dirseği de görmedi. Rus forvet kırmızıdan kurtuldu. Azmoun’a tolerans Michael Oliver, Sarı- Lacivertli futbolculara sarı kart çıkartırken son derece cömert davrandı. Oliver, 18. dakikada sarı kart gören Serdar Azmoun’un sonraki faullerinde kartına başvurmadı. 34 yaşındaki hakem takdir haklarını genelde Zenit’ten yana kullandı.