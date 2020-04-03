Corona virüs nedeniyle liglere ara verilmişken Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise Werder Bremen forması giyen Michael Lang oldu. Kiralandığı Werder Bremen'de de istediği süreleri alamayan Lang'in uygun bir bedelle kadroya katılması gündemde.

Michael Lang kimdir?

Michael Rico Lang, 1991 yılı İsviçre doğumlu. İsviçre'nin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Lang, A Milli Takım formasıyla da 31 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

İsviçreli savunmacı, ülkesinde St. Gallen'in altyapısında yetiştiken sonra yine St. Gallen'in a takımında 2006-11 yılları arasında 57 maçta forma giymişti.

Daha sonra Basel'e transfer olan Lang, burada 3 sezonda 87 maça çıkarken bir savunma oyuncusu olarak attığı 16 golle dikkat çekti.

2018'de ise 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın kadrosuna dahil oldu.

2018-19 sezonunda Gladbach formasıyla 17 maça çıkan Lang, 2019-20 sezonunun başında ise Werder Bremen'e kiralandı.

Bremen formasıyla sezon askıya alınana kadar sadece 8 maçta forma giyebilen Lang için Werder Bremen'in bir satın alma opsiyonu bulunuyor fakat corona virüsün yarattığı ekonomik şartlarda oyuncu ile yola devam edilmesi beklenmiyor.