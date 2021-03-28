Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından ekibinin de görevine son verilmişti. Ancak kaleci Altay Bayındır’ın bu sezonki başarılı performansında büyük pay sahibi olan kaleci antrenörü Michael Kraft’ın kalması için yoğun bir baskı ortamı oluşmuştu. Kraft, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla hocalık görevine geçen Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun ekibinde yer almaya devam edeceğini belirtti.

‘Erol Bulut’un onayıyla...’

Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: “Çalkantılı bir günün ardından birkaç görüşme ve Erol Bulut’un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Bu süreçte öncelikle Erol Bulut’a teşekkür etmek istiyorum! Senden çok şey öğrendim ve müthiş bir iş birliği içinde olduğunun altını çizmek isterim. Bizler ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarlarına düşen birlik olup, sonuna kadar savaşmaktır. Desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler.”



