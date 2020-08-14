Michael Jordan’ın ayakkabısı 615 bin dolara satıldı

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan’ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Jordan’ın 1985’te Chicago Bulls formasıyla İtalya’da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie’s isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

ABD’li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı. Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı. Daha önce ise Jordan’ın NBA’deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.