Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson’ın podcsati “All the Smoke” isimli yayına katılan Richard Hamilton, Michael Jordan’ın 2001 yılında Washington Wizards formasıyla NBA’e dönmesinden önce antrenmanda yaşanan bir olayı anlattı.

Hamilton, antrenmanlarda takım arkadaşı Laron Profit ile birlikte Michael Jordan’a sık sık laf attıklarını dile getirdi. Antrenmandaki maçlardan birisi esnasında ise Profit, laf atmanın ayarını biraz kaçırmış.

'Yaşlı dizlerinle beni durdurabileceğini mi sanıyorsun?'

Hamilton, Profit’in bir pozisyon Michael Jordan’ın üzerinden sayı attıktan sonra efsanevi oyuncuya “Yaşlı dizlerinle beni durdurabileceğini mi sanıyorsun?” demiş.

'O artık Wizards’ta oynamayacak'

Hamilton, bu olay yaşandığı andan itibaren Jordan’ın çok sinirlendiğini bildiğini dile getirdi. Tecrübeli isim, sözlerine “Jordan o dönemde takımın başkanıydı. Sezon sona erdikten sonra yönetimle son görüşmelerimiz için tesislere gittim. Jordan o görüşme esnasında bile çok sinirliydi. Bana baktı ve ‘Rip, yakın arkadaşın hakkına konuşmamız gerekiyor… O artık Wizards’ta oynamayacak. Bundan sonra tek başına olacaksın, yanında kankan olmayacak.’ dedi.” diyerek devam etti.

'Jordan kendisine karşı gelen isimlere karşı çok kindar'

Washington, 2001 yılının Ağustos ayında Profit ve birinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic’ten Brendan Haywood’u takas etti. Hamilton’ın anlattıklarından yola çıkarak Profit’in Jordan’a söylediği sözlerin takasın arkasındaki tek sebep olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak Jordan’ın kendisine karşı gelen isimlere karşı çok kindar olabildiği de bilinen bir şey.

Bunun yanında takasın ilerleyen yıllarda Wizards’ın işine geldiğini de söylemek gerekiyor. Profit, takastan sonra Magic formasıyla parkeyle sahaya adım atmadı. Hatta Profit, 2006-07 sezonunda ülkemize gelerek Anadolu Efes‘in de formasını terletti. Bu esnada Haywood, saygı duyulur bir NBA kariyerine sahip oldu ve Wizards formasıyla 9 sezon oynadı. (Eurohoops)