Michael Frey Türkiye’de forma giymiş yabancı futbolculardan bir tanesidir. Forvet pozisyonunda forma giyen Michael Frey aynı zamanda forvet arkası ve sol kanatta da yan mevki olarak forma giyebilmektedir. Michael Frey Süper Lig kariyerine ilk kez 2018 yılında başlamıştır. Sağ ayaklı bir oyuncu olan Michael Frey sözleşmesi 2022 yılına kadar sürmektedir. Michael Frey uzun boylu santraforlardan bir tanesidir.

Michael Frey 1.90 metre boyundaki bir futbolcudur. Santrafor bölgesinde özellikle etkili kafa vuruşları ile bilinen bir futbolcudur. Michael Frey Avrupa’nın tanınmış kulüplerinde de forma giymiştir. Türkiye’de yalnızca 1 tane süper lig takımında forma giymiştir. Michael Frey’in güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon eurodur. Kariyerinde en yüksek ulaştığı değer ise 3 milyon euroluk değeri ile 2014 yılındadır.

Michael Frey nereli?

Michael Frey İsviçre’de dünyaya gelmiştir. İsviçre asıllı bir futbolcudur.

Michael Frey kaç yaşında?

Michael Frey 1994 doğumludur. 27 yaşındadır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Belçika kulüplerinden olan Wassl Beveren kulübünde kiralık olarak forma giymektedir.

Michael Frey'in maaşı ne kadar?

Michael Frey yıllık olarak 500 bin Euro kazanmaktadır.

Michael Frey kimdir?

Michael Frey İsviçre’nin Münsingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Kariyerinde birçok Avrupa kulübünde forma giyme şansı bulmuştur. İlk olarak Michael Frey Young Boys ekibi ile birlikte altyapı kariyerine başlamıştır. Young Boys ile kendini iyice geliştirme fırsatı bulan Michael Frey 2012 yılında yine bu kulüp ile sözleşme imzalamıştır. Profesyonel sözleşme hayatına 2012 yılında Young Boys ekibi ile sözleşme imzalamıştır. Young Boys ile birlikte 73 maça çıkan Michael Frey 17 gol atmıştır.

Fransa kulüplerinden olan Lille ise oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için Young Boys ile 2014 yılında anlaşmıştır. Buna göre Lille ekibi Young Boys kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Lille ile birlikte yalnızca 15 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştır. 2016 yılında Lille kulübü tarafından Luzern’e kiralık olarak gönderilmiştir. Bedelsiz bir şekilde Luzern’de 6 ay forma giymiş ve 16 maçta forma giyerek 4 gol atmıştır. Michael Frey bundan sonra ise Young Boys ekibi ile tekrardan anlaşmıştır. 500 bin Euro bonservis bedeli ile birlikte tekrardan Young Boys forması giyen Michael Frey 2016 - 2017 yılları arasında İsviçre süper ligde 29 maça çıkmıştır. 29 maçta 8 gol atmıştır.

Michael Frey 2017 yılında ise bir diğer İsviçre takımı olan Zürih ile anlaşmıştır. 400 bin Euro bonservis bedeli ile Zürih takımında forma giyen Michael Frey 34 maça çıkmış ve 12 gol atmıştır. Michael Frey 2018 yılında 2.64 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe ’ye satılmıştır. Böylelikle Michael Frey’in ilk kez süper lig kariyeri başlamış oldu. 2018 yılında Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Michael Frey 14 maçta 2 gol atabilmiştir. 2019 – 2020 yılları arasında ise Almanya kulüplerinden olan Nürnberg ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Nürngberg ekibi bu kiralık sözleşme için Fenerbahçe kulübüne yıllık 100 bin Euro ödemiştir. Nürnberg ile 29 maçta 4 gol atmıştır.

2020 yılında yine Fenerbahçe tarafından kiralık olarak gönderilmeye karar verilmiştir. Belçika takımlarından olan Waasland Beveren kulübüne bedelsiz bir şekilde kiralanmış ve şuanda hala bu kulüpte forma giymektedir. Michael Frey’in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar sürmektedir. Belçika kulübünde ise 99 numaralı formayı giymektedir.

Michael Frey’in Milli Takım Kariyeri

İsviçre milli takım formasını 2008 yılında ilk kez giymiştir. İsviçre U15 takımı ile yalnızca 1 maça çıkmıştır. 2010 yılında ise İsviçre U16 takımına çağrılan İsviçreli oyuncu 5 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. Michael Frey İsviçre U17 takımı ile de 2010 – 2011 yılları arasında oynama fırsatı bulmuştur. Burada da 10 maçta 1 gol atmıştır. 2011 yılında İsviçre U18 takımı ile 3 maça çıkarak 5 gol atmıştır. Daha sonra ise İsviçre a milli takım forması ile 2014 yılında tanışmıştır. 50 maçta 14 gol atmayı başarmıştır.