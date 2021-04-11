Michael Frey gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin 2018/2019 sezonunda kadrosuna kattığı ancak istediği performansı bir türlü alamadığı Michael Frey, Belçika Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren ve ligin son sırasında olan Waasland Beveren'de performansıyla izleyenleri etkilemeye devam ediyor.

Frey gollerin atsa da Beveren takımı son sıradan bir türlü kurtulamıyor. Frey son maçında hat-trick yaparken takımı Waasland ise küme düşmeme mücadelesindeki rakiplerinden Kortrijk'e 4-3 kaybetti.

Frey bu performansıyla bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.







