Michael Frey coştu, Waasland farklı kazandı!

Belçika Kupası'nda Waasland evinde Waasland ile karşı karşıya geldi. Waasland maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'den Waasland'a kiralanan Michael Frey performansıyla dikkat çekti. Frey 52. ve 85. dakikalarda attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Diğer golü ise 30 dakikada Heymans attı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.