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Michael Frey: Bugünkü galibiyet özgüven açısından çok önemliydi

Fenerbahçe'de Michael Frey, AZ Alkmaar karşısında alınan galibiyetin takımdaki özgüveni arttırma adına çok önemli olduğunu söyledi.

11 Ocak 2019, Cuma 22:39
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Michael Frey: Bugünkü galibiyet özgüven açısından çok önemliydi

Fenerbahçe'de Michael Frey, AZ Alkmaar karşısında alınan galibiyetin takımdaki özgüveni arttırma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Frey, “Çok yoğun bir hafta geçirdik. Çok fazla idman yaptık, çok fazla konuştuk ve geleceğe dair çok fazla plan yaptık. Bugünkü galibiyet özgüven açısından çok önemliydi. Ben de gol attığım için çok mutluyum. Hasan’ın çok güzel pasında golü buldum. Şimdi ise biraz dinlenme fırsatımız olacak ve çok iyi bir şekilde rejenere olmamız gerekiyor. Daha sonra sezon başlayacak ve gerçekten yoğun bir maç programımız olacak. Dolayısıyla bu futbolcuların çok sevdiği bir şeydir. Biz de bu maçlarda elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

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