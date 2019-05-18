Michael Frey bin pişman!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Michael Frey konusunda ilginç bir durum yaşanıyor. Sezon başında İsviçre’nin FC Zürich takımından transfer edilen Michael Frey, sarı-lacivertli takıma geldiği için pişman olduğunu ifade etti.

Özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişi ile yedek kulübesinden kurtulamayan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 24 yaşındaki futbolcu beklediğini bulamadı.Geçtiğimiz günlerde yakın çevresiyle yaptığı sohbette de golcü oyuncu bu durumdan yakındı. İsviçreli yıldız, daha fazla forma şansı bulması gerektiğini kaydeden hücum oyuncusu ayrılık hazırlığında olduğunu ifade etti.

Kulübün de kendisini göndermek istediğini bilen İsviçreli Frey, sürekli oynayıp kendini geliştirebileceği bir takıma gitmek istiyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman dönemlerinde sık sık forma şansı bulan Frey, buna karşın Ersun Yanal’ın gözüne giremedi. Öte yandan bazı sakatlıklar da geçiren yıldız futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında formasından tamamen koptu. Michael Frey, bu sezon Fenerbahçe’de 22 resmi maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

Kaynak: Skorer