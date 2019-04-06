Kariyerinde Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerin formasını giyen Ganalı futbolcu Michael Essien, yaklaşık 1 yıl boyunca kulüpsüz kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan 1. Ligi ekiplerinden Sabail'e transfer olmuştu. Azeri ekibiyle 15 aylık bir kontrat imzalayan ve 300 bin euro kazanacak olan 36 yaşındaki futbolcunun maaşı, yeni takımında büyük bir krize sebebiyet verdi. Azerbaycan'da yayım yapan "futbolinfo" adlı internet sitesinin haberine göre takımdaki diğer oyuncular, yıldız ismin kendilerinden en az 2-3 kat daha fazla kazanmasına isyan etti.

Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların Essien'i örnek göstererek yeni kontrat için çok yüksek ücretler talep ettikleri ve bu durumun da yönetimi çok zor durumda bıraktığı yazıldı. Öte yandan Sabail kulübü yöneticilerinin ligdeki diğer kulüplere oranla çok daha düşük maaşlar ödemekle suçlandığı da ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler