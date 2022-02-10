West Ham United oyuncusu Kurt Zouma’nın kedisine şiddet uyguladığı videonun yayılması sonrası çıkan tepkilere takım arkadaşı Michael Antonio’dan destek geldi.

Videonun yayılması sonrası Watford karşısında sahaya ilk 11’de sahaya çıkan Kurt Zouma’ya büyük eleştiri gelirken 27 yaşındaki oyuncuya takım arkadaşı Michael Antonio destek oldu.

‘’Zouma’nın yaptığının ırkçılıktan daha mı kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Yaptığı hiçbir şeyi tasvip etmiyorum. Ama ırkçılıktan suçlu bulunan insanlar, 8 maç veya o civarda bir ceza alıyorlar ve daha sonra çıkıp futbol oynayabiliyorlar. Şimdi insanlar onun işini ve geçim kaynağını kaybetmesini istiyor. Bu soruyu herkese sormam gerekiyor. Zouma’nın yaptıkları ırkçılıktan daha mı kötü?’’

Kurt Zouma kedisine şiddet uyguladığı videonun ortaya çıkmasının ardından hem tepkilere hem de yaptırımlara maruz kalmıştı. Kedilerinin elinden alınmasının yanı sıra 250.000 sterlinlik para cezasına çarptırılan Kurt Zouma’nın sponsorluk anlaşmaları da birer birer bozuluyor.







