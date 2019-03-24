Michał Kwiatkowski: 'Neyi daha iyi yapabilirdim' diye düşündüm

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Paris Nice'in genel klasman üçüncüsü ve en iyi spriteri Michał Kwiatkowski, 1 hafta sonra bu kez İtalya'da efsanevi Milan-Sanremo yarışını 3. sırada tamamlayarak iyi performansını sürdürdü. Sky takımının Polonyalı bisikletçisi, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında, kazanan Alaphilippe'i tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugünü podyumda noktalamak gerçekten çok iyi bir sonuç, ancak galibiyete de bu kadar yakın olmak, insanı "Neyi daha iyi yapabilirdim?"i düşünmeye sevk ediyor. Kazanmayı hayal ettim fakat Julian bugünün en güçlü bisikletçisiydi. Sanırım herkes Poggio'da neler yaptığını gördü. Oradaki performansından sonra bacaklarının sprinte kalkabilmesi gerçekten etkileyici. Ön grupta, en iyi bisikletçilerle birlikte olabilmek benim için çok iyi bir duyguygu. Sky takımı bana bir kez daha bu fırsatı verdiği için çok mutluyum."