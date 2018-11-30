Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde 26 Kasım'da Silivri Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından Survivor eski yarışmacısıyla birlikte bir video paylaştı. Subaşı, yaptığı bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya sayfasından kaldırdı.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Fransa’da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı.

Sosyal medya sayfasından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaştı.

Subaşı, yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra Instagram hesabından kaldırdı.

'Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş'

Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak "Ben kıskancım" notunu ekledi.

Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Resmen Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu adamABD'de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma'cım" yorumunu yaptı.