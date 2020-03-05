Miami Heat’ten bol rekorlu galibiyet

Sezonun 40. galibiyetine ulaşan Heat’te 9 isabetli üçlükle 27 sayı atan Duncan Robinson takımının en skorer oyuncusu olurken, Goran Dragic ise 25 sayı ve 9 asistle oynadı.

Bu sezon 3. kez bir maçta 9 veya üstü isabetli üçlük sayı atan Robinson, Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden ve Buddy Hield’in ardından NBA tarihinde bunu başaran beşinci oyuncu olmayı başardı. Maçta iki sayılık veya serbest atış kullanmayan Robinson,1996’da Robert Horry’den sonra NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan ikinci oyuncu unvanını da elde etti.

Sezonun 35. mağlubiyetini alan Magic’te Terrence Ross 35 sayı, Nikola Vucevic ise 22 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

AA