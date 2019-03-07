MİAD, Yeni Malatyaspor’u ziyaret etti

Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) yönetimi, E.Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, takıma lig mücadelesinde başarılar diledi.

07 Mart 2019, Perşembe 12:18
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MİAD, Yeni Malatyaspor’u ziyaret etti

Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) yönetimi, E.Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, takıma lig mücadelesinde başarılar diledi.

Ziyarete MİAD Başkanı Yunus Akdaş, yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları katılırken, E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ev sahibi olarak MİAD yönetimine tesisleri gezdirdi.

Gevrek, yaptığı açıklamada ziyaretlerinden dolayı MİAD yönetimine teşekkür ederek, “Yunus Bey ve yönetimine bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. MİAD Malatya’mız için önemli bir sivil toplum örgütüdür. Kendilerinin Malatya’mıza önemli katkıları olmuştur. Bizlerin de her zaman yanında olmuşlardır. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

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