MIA Online’nın ön kayıtları başladı!

Türkiye’deki MMORPG türü oyun severlere mobil dünyada eğlenceli bir deneyim sunmayı hedefleyen Mia Online, Türk oyuncular için ayrı bir sunucu açıyor. Oyuncular, tamamen Türkçe dil desteği ile daha keyifli hale gelen bir hikaye örgüsünde kendilerine ait rolü canlandırırken, yeni arkadaşlar edinecek ve ulusların rekabetine ortak olacak.

Ön kayıt yapanlara ödül!

Mia Online Türkiye sunucusu için ön kayıt dönemi resmi olarak başladı. Bu ön kayıt sürecinde oyuna dahil olanlar ödüllendirilecek. İki gün içinde şimdiden 3 binden fazla kişinin kaydolduğu ön kayıtlarda, kayıt yapan oyuncuların sayısı arttıkça ödüller de artıyor. Ön kayıt ödülleri 5 bin kayıtlı oyuncu ile başlıyor ve 40 bin den fazla oyuncunun kaydolması durumunda, oyun içi binek gibi ön kayıtlara özel ödüller oyuncuları bekliyor. Ayrıca arkadaşlarını davet eden oyuncular, ön kayıtlar için verilen ödüllerin yanı sıra davet ettiği arkadaş sayısına göre oyun içi enerji kazanıp rakiplerinden bir adım önde başlama şansı elde ediyor.

Nasıl ön kayıt yaparım?

Oyunculara birçok ödülün dağıtılacağı bu ön kayıt döneminde, kayıt olmak için izlenmesi gereken yol oldukça basit. Mia Online ön kayıt sayfasına giderek birinci adımda Facebook ile giriş yaptıktan sonra, ikinci adımda kullanıcı bilgilerinizi girerek ödüllerden faydalanabilir ve bu eşsiz macera için yerinizi ayırabilirsiniz. Canlı olarak mevcut kayıt sayısını buradan takip edebilir ve kayıt sayılarına göre oyunculara verilecek ödüllere göz atabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek kazanabileceğiniz ödülleri de aynı sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. 3 boyutlu grafiklerle donatılmış bu heyecan verici ve tamamen Türkçe olan Mia Online evreninde siz de yerinizi bir an önce ayırın!



