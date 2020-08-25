Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda Zekeriya Alp geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Bunun üzerine MHK'nın başına geçirilecek isim merak ediliyordu. TFF bugün yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

Serdar Tatlı kimdir?

Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa dünyaya geldi. Serdar Tatlı, Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur. Futbol Hakemi Serdar Tatlı ilk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.