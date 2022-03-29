Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) sezon ortasında klasman yapma yetkisi tanıyan ‘şok’ talimatın sonucu olarak 8 Mart 2022’de aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, çok sayıda Süper Lig hakemi ve gözlemcinin liste dışı bırakılmasının yarattığı depremin artçı sarsıntıları sürüyor... Hakem camiası öyle bir hale geldi ki, kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.

Hürriyet'in haberine göre kamplaşmanın ve güç savaşının yaşandığı bir kaos ortamı oluşmuş durumda. Bu yazdıklarımızın en şaşırtıcı örneklerinden biri şu sıralar İstanbul’da yaşanıyor.

MHK'NİN KARARI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin (TFFHGD) Üsküdar’da bulunan İstanbul şube binası, aynı zamanda İl Hakem Kurulu’na da hizmet veriyor. Kurulun başkan ve üyeleri her hafta çarşamba günü, binada kendilerine ayrılan ofiste toplanarak, o hafta oynanacak amatör küme maçlarının hakem tayinlerini yapıyor. Ancak MHK’nin 8 Mart’ta aldığı o tarihi karardan sonra bakın ne oldu.

İstanbul İl Hakem Kurulu, TFFHGD’nin binasına alınmadı. Tüm çabalarına karşın içeri sokulmayan kurul üyeleri, bu nedenle 16 ve 23 Mart tarihlerindeki toplantılarını başka bir yer de yapmak zorunda kaldı.

ARALARINDAKİ İLİŞKİ ZATEN İYİ DEĞİLDİ

TFFHGD İstanbul Şubesi’nin TFFHGD Genel Başkanlığı seçiminde başkan Abdurrahman Arıcı’ya muhalif olması nedeniyle İstanbul şubesine yakın hakem ve gözlemcilerin sıkıntılı süreç yaşadığı, 8 Mart’taki MHK kararından sonra ortamın iyice gerildiği öğrenildi. Hatta TFFHGD İstanbul Şubesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türk hakemliğinin en önemli kadın figürü olan Lale Orta’yı bir etkinlikte konuk etme istekleri MHK tarafından onaylanmamıştı (Lale Orta, TFFHGD İstanbul Şubesi’nin talebinin MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin tarafından reddedildiğini beiN Sports’taki programında açıklamıştı). Konuyla ilgili görüştüğümüz TFFHGD İstanbul Şubesi’nin yetkilileri İl Hakem Kurulu’na ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

TAHKİM'DE ZAFER KAZANANLARIN SEMİNER GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

MHK tarafından verilen ‘liste dışı bırakma’ kararını Tahkim Kurulu’na başvurarak iptal ettiren 18 hakem, haklarını geri almak için hemen harekete geçti. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Tugay Kaan Numanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 hakem, Tahkim Kurulu’nun açıklamasının hemen ardından MHK’ye başvurarak, önceki gün Antalya’da yapılan seminere katılmak istediklerini bildirdiler. Ancak MHK’den kimsenin hakemlerin ne telefonlarına ne de maillerine cevap vermediği öğrenildi.

MHK GERİ ADIM ATMAYACAK

MHK’nin düzenlediği seminerlere mazeretsiz olarak katılmayan hakemler 4 hafta ceza alıyor. Dolayısıyla 18 hakem, en iyi ihtimalle 4 hafta maç alamayacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da seminerde yaptığı konuşmada, Tahkim kararına rağmen hakem kadrosunda değişiklik yapmayacaklarını ifade etmişti.