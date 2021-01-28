MHK'den yapılan açıklamada, kampla ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

1. MAÇ HAZIRLIĞI

Hakem ekibinin maç öncesi sorumluluk paylaşımını yapacağı toplantı çok önemlidir. VAR ile iletişim de bu toplantıda detaylı çalışılmalıdır. Ayrıca maç günü stadyumda yapılan ve kulüp temsilcilerinin de katıldığı eşgüdüm toplantısında önleyici yaklaşımlar sergilenmelidir. Bu toplantıda maç sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümleri belirlenmelidir.

2. TEKNİK ALANLARIN YÖNETİMİ

Hakemlerden maç sırasında Teknik Alandaki sorumluların görevlerini yapmalarına yardımcı olmaları istenmiştir. Ancak hakem kararlarına itirazlarda kullanılan beden dili ve kelimeler, kabul edilebilir seviyeyi aştığı anda 'sıfır tolerans' ile cezalandırılmalıdır.

3. AYAĞA BASMALAR

Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerin liglerinde en çok karşılaşılan pozisyonların başında ayağa basmalar gelmektedir. Bu hareketlerin yönetilmesindeki tutarlılığın arttırılması için çalışmalar yapılmıştır, bu bağlamda;

a. Kazara Ayağa Basmalar: Bilerek olmayan ve geç müdahale kapsamına girmeyen ayağa basmalarda, Sarı Kart gösterilmemelidir.

b. Oynama Mesafesi: Ayağa basmanın olduğu anda, top oynama mesafesinde ise hakemlerin temas noktasına odaklanması gerekmektedir. Rakibin ayağının tam üstüne bastığı durumlar hariç, Sarı Kart gösterilmeyebilir. Hakemlerin bu tip pozisyonlar için yönetim alanı genişletilmiştir.

c. Hız ve Şiddet: Geç kalınmış bir müdahale olarak ayağa basma gerçekleşiyorsa; harekette hız ve şiddet varsa her zaman Sarı Kart gösterilmelidir.

4. KOLAY FAULLER

Hakemlerden akıcı futbola mümkün olduğunca katkıda bulunmaları istendi. Bu bağlamda sahanın her yerinde adil müdahalelere izin verilmesinin gerektiği hatırlatıldı. Oyuncuların olmayan temaslar veya faul için yeterli olmayan temasları abartarak avantaj elde etme çabalarına izin verilmemesi gerektiği görüntülerle aktarıldı.

5. VAR Çizgisi

2020-2021 Futbol sezonu başında verilen talimatlar hatırlatıldı.

a. Hakemlerin VAR yokmuş gibi maçları yönetmeleri ve önemli kararların VAR Müdahalesine gerek kalmadan alınmasının gerekliliği vurgulandı.

b. Elle Oynama ve İkili Mücadele pozisyonlarında Oyun Kuralları ve UEFA Talimatları çerçevesinde belirlenmiş kriterlere göre karar verilmesi gerektiği örneklerle anlatıldı.

c. VAR Müdahalesi için hakemin 'açık ve bariz hata' yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca VAR hakemi de bu 'açık ve bariz' hatayı hakeme net bir video kanıtla gösterebilmelidir. Bu durumlarda gereken doğru iletişim modelleri üzerine de çalışmalar yapılmıştır.

DHA