MHK hakem gelişim programları çerçevesinde, ÜKH Şubat ayı semineri bu hafta düzenlendi. Seminerde Süper Lig ve 1. Lig'de son haftalarda yaşanan önemli pozisyonların analizi yapıldı; hakemlerin daha standart kararlar alması, VAR müdahale çizgisinin ilgili pozisyonlarda daha iyi uygulanması için talimatların üzerinden geçildi.

Pozisyon analizleri sonrası ortaya çıkan önemli mesajlar şunlar;

1. Oyuncu Sağlığı

Hakemlerinin birinci önceliğinin oyuncu sağlığı olduğunun üzerinde duruldu. Temas noktası kramponun üzerinde olan, hız, şiddet ve acımasızlık içeren müdahalelerin Kırmızı Kart ile cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca arkadan yapılan ve aşil tendonuna zarar verebilecek müdahaleler için de hakemlerin dikkatli olması istendi.

2. Düdüğün Bekletilmesi

Özellikle VAR uygulanan maçlarda hakemlerin ceza sahası içindeki müdahaleler sonrası düdüklerini bekletmesi ve böylelikle VAR Hakemine ve kendilerine pozisyon için ikinci bir şans tanımaları istendi. Ceza sahası içinde kalecilere yapılan şarjlar için de hakemlerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

3. Dördüncü Hakemler

Maçlarda görev alan 4. Hakemlerin asli görevi maçın hakemine ilgili pozisyonlarda destek olmak ve yardımcı olmaktır. Bu bağlamda 4. Hakemlerin Teknik Alandaki sorumlularla olan diyaloglarını çok kısa tutup, asli görevlerine odaklanmaları istendi.

4. Oyuncu Sakatlanmaları

Oyuncuların, kendilerini yurtdışındaki maçlara göre biraz daha kolay yere bıraktıkları gözlemlenmektedir. Hakemlerin bu konuda da biraz daha dikkatli olmaları istenmiştir. Eğer bir oyuncu yerde kaldı ise, top yerde yatan oyuncunun takımına geçtiğinde durdurmalarının uygulama kolaylığı getireceği belirtilmiştir.

5. VAR Müdahale Çizgisi

Seminerde analiz edilen görüntülerde, VAR Protokolüne göre 'Açık ve Bariz' olan bazı pozisyonlarda VAR Müdahalelerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Video Yardımcı Hakemlerin daha dikkatli olmalarının, yüksek konsantrasyon ile daha doğru iletişim sağlamalarının gerekliliği vurgulanmıştır.