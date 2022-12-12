Merkez Hakem Kurulu'nda değişiklikler baş göstermeye başladı. Kulüplerin özellikle VAR olarak görev yapan hakemlerin kararlarını doğru bulmaması ve onları eleştirmesi üzerine kurul harekete geçti.

TALİMAT DEĞİŞTİRİLDİ

Merkez Hakem Kurulu'nun gerçekleştirdiği ilk hamle talimat değişikliği oldu. Burada dikkat çeken değişiklik talimatın 37. maddesinin 4. fıkrasında oldu. Burada yapılan değişiklikte “MHK sezon başında klasmanlar ile ilgili değerlendirme yaparak klasman kadrolarını belirler. MHK, devre arasında ve her yarım sezon süresi içinde bir kez olmak üzere, klasman kadrolarında yeniden değerlendirme yapmaya ve belirlemeye yetkilidir. MHK gerekli gördüğü hallerde sadece sayıca eksik kadroların tamamlanmasına karar verebilir.” ifadeleri yer aldı.





SÜRPRİZ AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Geçtiğimiz günlerde hakemlerle ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Süper Lig kadrosunda görev alan 6 hakemin liste dışı bırakılacağı öne sürüldü. Bu 6 hakemin yerine alt klasmandan genç isimler eklenecek. VAR kadrosunda 12 hakemi bulunan ve maç atamalarında sıkıntı yaşayan MHK, liste dışı bıraktığı 6 isme "VAR odasında görev yapın" teklifinde bulunacak. Ancak liste dışı kalacak hakemlerin, bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu.

İLGİNÇ OLAYLAR YAŞANDI

Futbol Federasyonu’nun Merkez Hakem Kurulu talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya’da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.





Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker’e Video Asistan Hakemliğine geçmelerini teklif etti, ancak üçü de sahada yer almak istediklerini bildirdi. MHK’nin bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.

Bu arada Süper Lig yardımcı hakemlerinden Erdinç Sezertam, İsmail Şencan ve Alparslan Dedeş hakemliği bırakarak gözlemci kadrosuna geçti.

FIFA'YA 2 İSİM

Cüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük’ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi. Karaoğlan ve Özdamar’ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi. FIFA yardımcı hakem listesinde ise en az dört değişiklik olacak.





Bu arada sezon başında VAR ve saha hakemlerini ayıran federasyondan tartışmalı bir adım geldi. UEFA’da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen’in hem sahada hem de VAR’da görev yapması kararlaştırıldı. Bununla ilgili talimatta yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi ve yeni tartışmaya yol açtı.

Bu ay sonunda açıklanacak yeni klasmanlarda, Süper Lig’de 4 ila 8 arasında değişiklik olacak.

TORPİLE SON

Yeni MHK talimatı, hakem klasmanlarında “torpil”in önüne geçecek. Buna göre Süper Lig’e yükselme kriteri, bir alt ligde en az iki sene kalmak ve 30 maç yönetmek olarak belirlendi. Daha alt klasmanlarda iki yıl ve en az 20 maç yönetmek koşulu geldi. MHK’nin mevcut kriterlerin dışına çıkmaması yolunda TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kesin talimatı bulunduğu ve siyasi baskıların önüne geçmeyi hedeflediği vurgulandı. İl hakem kurulu başkanlığı için ise asgari iki yıllık yüksek okul şartı kondu.





DALLAS MEMNUN

Seminerde hakemlere yönelik konuşma yapan TFF hakem danışmanı Hugg Dallas, “Türkiye’de VAR kriterleri diğer ülkelere göre çok ileride. Dünya Kupası’nı izliyoruz. Biz çok daha başarılıyız, bu tartışılmaz bile. VAR kişilere göre değil, sisteme göre işlemeli” diye konuştu. İngiliz eğitmen, VAR hakemlerine UEFA’nın ofsayt çizgisiyle ilgili hassasiyetini dile getirdi.

Öte yandan TFF tarafından kurulmasına karar verilen “Hakem Akademisi”nin direktörlüğüne, eski MHK başkanı ve eğitmeni Oğuz Sarvan getirildi. Sarvan ekibiyle yeni yılda start verecek.



