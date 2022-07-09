Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı belli oldu. Daha önce yabancı sayısında aldığı kararlar, harcama limitlerindeki yeni uygulamalar, rezerv ligin kurulması, sözleşmesi biten yabancı oyuncular konusunda kulüplere kolaylık sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK başkanını Sabri Çelik olarak belirledi. Daha önce 3 kez başkan ve 3 kez de kurullarda üye olarak bulunan, son olarak Servet Yardımcı'nın görevi bırakmadan önce görevi yürüten Çelik, 4. kez başkan olacak. Çelik'in ekibindeki isimlerden Murat Ilgaz ise 5. kez görev alacak. Türkiye'nin en üst seviye gözlemcisi olan Ilgaz, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı. Aynur Aysun Akar, Gaziantep İl Hakem Kurulu'nda yer alıyordu.

Tarihte ilk kez...

Aytekin Durmaz, eski Süper Lig hakemi ve bugüne kadar kurullarda görev yapmadı. Ahmet İbanoğlu, yine eski bir Süper Lig hakemi ve gözlemcisi. Bülent Gökçü, eski FIFA yardımcı hakemi fakat şu an kurumsal bir firmada ofis müdürü olarak çalışıyor. Baki Tuncay Akın, eski FIFA yardımcı hakemi, şimdilerde ise ticaret ve özel sektörde yer alıyor. İsmail Köse de eski FIFA yardımcı hakemlerinden biri, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde memur. Recep Sürhat Müniroğlu ise Ankara Üniversitesi Beden Eğtiimi bölümünde akademisyen olarak çalışırken daha önce eski FIFA yardımcı hakemi olarak çalıştı. MHK'da normal şartlar altında bir yardımcı hakem üye olarak bulunurken, tarihte ilk kez bu seviyede çalışmış 5 isim görev yapacak.