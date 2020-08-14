TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta şu değişiklikler yer aldı:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,

Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47'ye çıkartılabileceği düzenlendi,

İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,

Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,

Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi."