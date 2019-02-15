MHK'da Sabri Çelik dönemi başladı... Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonununda geride kalan haftalar, hakem hatalarına gösterilen tepkilerle gündemdeki yerini korurken, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ekibiyle birlikte görevinden istifa etmişti.

Namoğlu'nun yerine göreve kimin geleceği merakla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamayla yeni MHK Başkanı ve üyelerini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına eski hakem Sabri Çelik getirildi. Peki yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Futbolseverlerin merakla beklediği Sabri Çelik kimdir? sorusunun cevabı haberimizde...

Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik kaç yaşında? Sabri Çelik hangi takımlı?

Sabri Çelik, uzun yıllar 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray-Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.