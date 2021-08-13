Hansi Flick ile yollarını ayırıp Julian Nagelsmann'ı takımın başına getiren Bayern, Adi Hütter ile sezona giren M'Gladbach ile Borussia-Park'ta kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Almanya'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitirip Avrupa kupalarının dışında kalan M'Gladbach, teknik ekipte değişikliğe gitti. Marco Rose'u Dortmund'a kaptırdılar, yerini Frankfurt'tan Adi Hütter'le doldurdular. Yaşı 35'e dayanan sol bek Oscar Wendt'i serbest bıraktılar, aynı bölgeye 18'lik Luca Netz aldılar. En dikkat çeken "detay" transferleri ise RB Leipzig'ten bonservisini aldıkları Hannes Wolf oldu. Wolf geçen sezonu 6 gol katkısı (4 gol - 2 asist) ile bitirmişti. Ramy Bensebaini, Mamadou Doucoure ve Breel Embolo sakat. Marcus Thuram ile Denis Zakaria'nın durumu maç saati netleşecek.

Geçen sezon mücadele ettiği 6 kupanın 4'ünü alan Bayern Münih, takımı 34 yaşındaki genç teknik adam Julian Nagelsmann'a emanet etti. Nagelsmann için RB Leipzig'e 25 milyon euro bonservis ödedikleri iddia edildi, yalanladılar... David Alaba'yı Real Madrid'e kaptırdılar, Dayot Upamecano'yu kaçırmadılar. 40 milyon eurodan fazla bir bedel karşılığında... Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ve Marc Roca sakat. Alphonso Davies'in durumu belirsiz. Hoffenheim ve RB Leipzig günlerinde çoğu zaman 3'lü savunmayı tercih eden Nagelsmann, Bayern'i nasıl sahaya sürecek? Hazırlık döneminde 4 maça çıkıp hiç kazanamadılar, hepsinde 4'lü oynadılar...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Sezon öncesi hazırlık döneminde oynadığı son 3 maçı kazanan M'Gladbach, yeni sezonun ilk resmi maçında da Kaiserslautern'i yenmeyi başardı. (1-0)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %35'lik kesim Julian Nagelsmann'ın ilk maçında son şampiyon Bayern'e güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.