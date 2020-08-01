Mevlüt için büyük kapışma

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan Mevlüt Erdinç, takımdan ayrılacak. 33 yaşındaki başarılı forvet ile Süper Lig’e yeni çıkan Hatayspor ve B.B.Erzurumspor yakından ilgileniyor. İlk sezonlarında ligde kalmayı hedefleyen ve bunun için tecrübeli oyunculara yönelen Erzurum ile Hatay, Mevlüt konusunda kıyasıya bir yarışta.

Deneyimli santrforun, Play-Off’tan hedefe ulaşan Karagümrük’ün de listesinde yer aldığı öğrenildi.