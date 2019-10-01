PSG'nin Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Fransız kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

PSG'nin çocukken tuttuğu takım olduğunu söyleyen Mevlüt, "Bu kulübü seviyorum. İstanbul'da sizleri ziyaret etmek büyük bir mutluluk. Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım." ifadelerini kullandı.

Parc des Princes'taki maçların kendisi için çok özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Parc des Princes'taki Marsilya maçlarıyla ilgili iyi anılarım var. Mutlaka kazanmamız gereken maçlar oluyordu. Taraftarların baskısını hissediyorduk. 2-1'lik bir galibiyette attığım golü hatırlıyorum. O gün gol atacağımı biliyordum. Formamın altında "Paris büyüleyici" yazılı bir tişört bile vardı." dedi.

Galatasaray-PSG maçı hakkında da yorum yapan Mevlüt Erdinç "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. Harika oyunculara sahipler ama PSG'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi iç saha atmosferiyle biliniyor. Fakat PSG bunun üstesinden gelecektir. İlk 11 ve yedeklerde çok iyi oyuncuları var. Atmosferden etkilenmezler." ifadelerini kullandı.

2009-2012 yılları arasında PSG forması giyen Mevlüt Erdinç 110 karşılaşmada görev aldı. Erdinç bu mücadelelerde toplam 30 gol atıp 13 de asist yaptı.



